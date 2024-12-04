شكرا لقرائتكم خبر عن صابر عيد: حاولنا إثناء أحمد عيد عن الرحيل.. وإعلان المدير الفنى الجديد للمحلة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صابر عيد، المتحدث الرسمي لغزل المحلة، أن إدارة النادى تكنّ كل الاحترام والتقدير للكابتن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق، والذى تقدم باستقالته أمس عقب الهزيمة برباعية أمام الزمالك في الجولة الرابعة من دورى نايل.

وأضاف عيد في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى المصرية أن أحمد عيد اجتهد بشدة خلال فترة تواجده مع الفريق، وسيتولى عصام محيسن القيادة الفنية مؤقتا لحين الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد.

وكشف المتحدث الرسمي للمحلة أن المهندس وليد خليل رئيس شركة الكرة بغزل المحلة حاول في البداية مناقشة أحمد عيد عبد الملك حول قراره بالرحيل عن تدريب الفريق، لكن الأخير أصر على الاستقالة، مؤكدا أنه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير سيتم الإعلان عن اسم المدير فني الجديد، وهناك سير ذاتية معروضة على إدارة النادي سواء مدربين محليين أو عرب أو أجانب وسيتم اختيار الافضل.