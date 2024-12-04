شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: حسام حسن طلب منى التواجد مع المنتخب بعد رحيلى من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن علاقته مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن قوية.

وقال علام في تصريحات تليفزيونية: "حسام وإبراهيم عندهم غيرة كبيرة على بلادهم، وبيحبوا مصر، ومن يقترب منهم يشعر بأشياء أخرى وكأنهم فى مكان منعزل، وعندهم مصر قبل أى حد، ويرفضون الهزيمة".

وتابع: "هدفنا دعمهم وأتمنى أن يقف الإعلام والجماهير في صفهم، وأن تتواجد الجماهير في المدرجات، وهناك شعور مختلف بين اللاعبين وحسام حسن، ونجح في التأهل لأمم أفريقيا قبل نهاية التصفيات ببطولتين، وراضى عن تعيينه ولو عاد بى الزمن أكيد سأختاره لقيادة المنتخب".

وأكمل: "أتواصل مع حسام وإبراهيم حسن بشكل دائم، وتحدثت معه أول أمس، وآخر كلمة قالي لو أنت مشيت لازم تكون متواجد معانا الفترة القادمة، وكل اتحاد يكمل مسيرة الاتحاد السابق له، وأثق أن المجلس القادم سيدعم حسام حسن، وهو على مشارف التأهل لكأس العالم".