شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي: إسلام الشاطر وبركات زملكاوية.. ولم أندم على الرحيل من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فتحي، لاعب الأهلي وبيراميدز ومنتخب مصر السابق، أنه لم يشعر بالندم بعد الرحيل من القلعة الحمراء، مشيراً إلى أنه اتخذ القرار بعد استخارة الله، وفي النهاية الأمر مجرد نصيب.

وأضاف أحمد فتحي في تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" عبر شاشة "أون تايم سبورت" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن الأهلي كان عرض عليه التجديد مقابل 6 ملايين في موسمين، والزمالك عرض عليه التوقيع 3 مواسم مقابل 50 مليون جنيه، لكنه لم يفكر في الانتقال للقلعة البيضاء.

وتحدث الجوكر عن وجود لاعبين في الأهلي ينتمون لنادي الزمالك، قائلا: "إسلام الشاطر ومحمد بركات كانوا زملكاوية منذ وجودهم مع الإسماعيلي وانضما للأهلي".

وأوضح أحمد فتحي أن حسام عاشور لم يظلم في طريقة رحيله عن الأهلي، وأنه لم يتوقع رحيل رمضان صبحي وانتقاله لصفوف بيراميدز.

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أن الإسماعيلي عرض عليه الانتقال لمدة موسم لصفوفه وختام مشواره مع الدراويش، إلا أنه استخار الله وكان الاعتزال قراره، لافتا إلى أنه لم يفكر فى إقامة مباراة اعتزال، وإذا عرض عليه الأمر سيفضل إقامتها بين الأهلي والإسماعيلي.