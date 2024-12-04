شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على جاهزية السفر لنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن مجلس الزمالك على التجهيزات الخاصة بسفر الفريق إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا النيجيري بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام الأحد المقبل.

وغادر أمس عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي إلى نيجيريا، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب قبل وصول الفريق إلى نيجيريا.

ورافق عبد الواحد السيد كل من أحمد قنديل إداري الفريق وشريف صابر الشيف الخاص بالفريق قبل سفر البعثة غداً الخميس على متن طائرة خاصة، استعداداً لخوض المباراة المرتقبة التي يسعى خلالها الأبيض لمواصلة حصد النقاط بالمجموعة ليتصدرها ويواصل الزحف نحو لقب الكونفدرالية الثالث في تاريخه.