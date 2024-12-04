منذر الكبيّر يدخل ضمن قائمة المرشحين لتولى القيادة الفنية لغزل المحلة

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دخل التونسى منذر الكبير، المدير الفني لفريق الأفريقى التونسى السابق، ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق غزل المحلة خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك.

ويعد أبرز مراحل تدريب منذر الكبير منتخب تونس وبعض الأندية التونسية على رأسهم الترجى التونسى والأفريقى والبنزرتى، بينما الرجاء المغربى ونادى الشارقة الإماراتى. وحصد الكبير على كأس تونس مرتين مع فريقى الأفريقى والبنزرتى موسمي 2012 و 2013 على التوالي.

وكان نادى غزل المحلة أعلن عن تعين جهاز فنى مؤقت بقيادة عصام محسين لحين الاستقرار على مدير فنى جديد خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك، الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة من الزمالك أمس.

وجاء الجهاز الفني المؤقت كالتالى:

ك/ عصام محيسن - مدير فني

ك/ محمود صبحي - مدرب عام

ك/ أشرف شيحة - مدرب مساعد

ك/ محمود شفيق - مدرب حراس

د/ السعيد العدل - مخطط أحمال

واقترب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم من حسم اسم المدير الفني الجديد للفريق خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة من الزمالك أمس.

ويأتى فى مقدمة تلك الأسماء شوقى غريب المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب وهيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ العراقي لتولى القيادة الفنية للفريق الفترة المقبلة.

وكان قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله كمديراً فنياً لفريق الاول عقب الخساره أمس أمام نادى الزمالك.

وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر لأحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة.

وكان أعلن أحمد عيد عبد الملك الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق غزل المحلة بالتراضي، بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق من الزمالك بنتيجة 4 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكتب أحمد عيد، عبر حسابه على فيس بوك: "شكراً جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل.. وشكراً المهندس وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فى القادم إن شاء الله.. عملنا كل اللي في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي، وتعبنا جداً في تكوين فريق جيد، وفي الآخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار ومكانه الطبيعي".

وتابع: "أعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي، وهفضل دايماً داعم لـ نادي غزل المحلة كمحب ومشجع، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع".