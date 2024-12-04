شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد العال مديرا فنيا لبلدية المحلة خلفا لإبراهيم صلاح فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو بلدية المحلة اتفاقهم مع حسام عبد العال المدير الفني لأسوان لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لإبراهيم بدورى المحترفين.

وكان إبراهيم صلاح تقدم باعتذار رسمي عن استكمال مهام عمله مع الفريق بعد التعادل السلبى أمام المنصورة في الجولة العاشرة للمسابقة.

ويحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة فقط، ويسعى مصطفى الشامى رئيس النادى للعودة لدائرة المنافسة من جديد عن طريق تغيير الجهاز الفني بالكامل.

ومن المقرر أن يقوم حسام عبد العال بقيادة تدريب بلدية المحلة غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة راية فى الجولة الحادية عشر للدورى.