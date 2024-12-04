على ماهر يعلن قائمة المصرى استعدادا لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى قائمة الفريق التي سوف تتوجه إلى موزمبيق، استعدادا لمواجهة بلاك بولز، ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كلا من:

وكان لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلنت عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا حكم الساحة "جوزيف أوجابور"، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.

وكان المصري تغلب في الجولة الأولى من دور المجموعات على أنيمبا النيجيري، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، حيث سجل محمود حمادة هدفي الفوز للفريق البورسعيدي.

ويقع النادي المصري بالمجموعة الرابعة التي تضم فرق، الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية، بلاك بولز بطل موزمبيق، وأنيمبا بطل نيجيريا.