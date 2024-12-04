شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يستحدث لجنة للاستثمار فى اتحاد الكرة بعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الفائز بالتزكية في الانتخابات المقرر لها 10 ديسمبر الجاري، عن إنشاء لجنة متخصصة للاستثمار في كرة القدم المصرية داخل الجبلاية.

تأتي هذه المبادرة في إطار خطة أبو ريدة الشاملة لتطوير اللعبة في مصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الواعد، على أن تبدأ اللجنة عملها في اتحاد الكرة بعد الانتخابات مباشرة.

ستكون مهمة اللجنة الجديدة، العمل على جذب استثمارات ضخمة إلى كرة القدم المصرية، من خلال تقديم حوافز وحزم تحفيزية للمستثمرين. وكذلك تطوير البنية التحتية، من خلال العمل على تطوير ملاعب التدريب والمباريات، وإنشاء أكاديميات لكرة القدم، وتوفير الأجهزة الحديثة. إضافة إلى دعم الأندية، عبر تقديم الدعم المالي والفني للأندية المصرية، خاصة الأندية الصغيرة، لمساعدتها على التطور والنمو.

ويبرز أيضا تسويق الدوري المصري كأحد أهم الأهداف المرجوه، من خلال العمل على تسويق الدوري المصري بشكل أفضل على المستوى المحلي والعربي والدولي، لجذب أكبر عدد من الجماهير والرعاة.