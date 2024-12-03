شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجمان نيجيرى وهولندى مرشحان لتدعيم هجوم الأهلي فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادي الأهلي ترشيح 2 مهاجمين أجانب من أحد الوكلاء أحدهما نيجيري والآخر هولندي الجنسية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقامت لجنة الاسكاوتنج في الأهلي بعرض الثنائي على مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاختيار أحدهما في فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

الأول وهو، صامويل كالو نيجيري الجنسية 27 سنة يلعب في مركز المهاجم والجناح الأيمن ، لعب لأندية واتفورد الإنجليزي وبوردو الفرنسي وجينت البلجيكي والموسم الماضي آخر محطة مع لوزان السويسري معار من نادي واتفرود وعقب الإعارة انتهى عقده مع فريق واتفورد وحالياً بدون نادي من الصيف الماضي

والثاني هو بوبي أديكاني هولندي الجنسية من أصول نيجيرية ، 25 سنة ، يلعب فى مركز المهاجم الصريح ، يتواجد حالياً في الدوري الهولندي الدرجة الأولى مع فريق جو أهيد إيجليز ترتيبه في المركز الـ8 ، تواجد اللاعب في فريق ناشئين أياكس وبرشلونة وإيندهوفن وليفربول من 2015 لـ2019 ولعب في فريق لاتسيو الدرجة الأولى ، ولعب في منتخب هولندا للشباب تحت 16 و17 و20 سنة.



بوبي أديكاني