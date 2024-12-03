شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب علي فترتين ويلاقى شباب دمياط ودياً الخميس والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، نظيره شباب دمياط، في الثانية عصر بعد غد الخميس، ضمن برنامج الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود، في كأس الرابطة.

واتفق الجهاز الإداري للفريق الأول بنادي الاسماعيلي ، على إقامة المباراة بطلب من الجهاز الفني، بقيادة حمد إبراهيم، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة نظيره حرس الحدود، يوم 11 ديسمبر الجاري، في الجولة الأولى بكأس رابطة الأندية.

ومن ناحية أخري ، قرر حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رفع الحمل التدريبي بإقامة مران غدا، الأربعاء، على فترتين صباحية ومسائية.

ويخوض الاسماعيلي مرانه الصباحي في تمام الثامنة ثم يخوض مرانه المسائي في تمام الرابعة عصرا، رغبة من الجهاز الفني في رفع المعدلات البدنية للفريق، والعمل على تطويرهم فنيا بشكل أكبر.