شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة حمد إبراهيم مع قادة الإسماعيلي قبل انطلاق مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

عقد حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جلسة مع قادة الفريق، قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء.

وحث المدير الفني قادة الفريق، على مطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق نتائج ترضي طموحات كل من ينتمى لقلعة الدراويش.

وطالب حمد، قادة الفريق بإغلاق صفحة مباراة إنبي، والتركيز على مباريات الفريق المقبلة، من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى لها عناصر المنظومة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره حرس الحدود، يوم 11 ديسمبر، على استاد برج العرب، بالجولة الأولى من منافسات مسابقة كأس الرابطة.