شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى مالى الخميس بطائرة خاصة لمواجهة دجوليبا بدروى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى مالى، مساء الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة دجوليبا المالي في إطار مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث سيعود الفريق لخوض تدريباته الجماعية غدًا الأربعاء، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب مواجهة المصرى، على أن يتوجه يوم الخميس إلى مالى.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز تدريبه الصباحى يوم الخميس، ثم التوجه إلى مالى على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادى من أجل تحقيق الراحة لأفراد البعثة.

وأغلق بيراميدز صفحة الدورى وبدأ الاستعداد لدورى أبطال أفريقيا، حيث تقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على بطل مالي في السادسة من مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر المقبل على استاد 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة مالي، في ثاني جولات دور المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني. وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

يذكر أن بيراميدز يتصدر قمة مجموعته بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى.