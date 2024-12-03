شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكلف الدماطى برئاسة بعثة السلة «سيدات» فى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي ، تكليف محمد الدماطي عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» في السنغال، للمشاركة في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 4-16 ديسمبر الجاري.

وقام الدماطي بالتنسيق الكامل مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، بخصوص السفر والإقامة وملاعب التدريب.

وأعلن طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

ويسافر الفريق فجر اليوم إلى السنغال في رحلة تستغرق 17 ساعة، يتخللها ترانزيت في تركيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائيات البطولة بعد أن حصد المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في تنزانيا خلال اكتوبر الماضي.

‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏

‏‎‏‎ دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.