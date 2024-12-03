شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يؤمن خدمات الجدع بعقد جديد والان مع تفاصيل الخبر

في إطار سياسة إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، للحفاظ على العناصر ومواهب قطاع الناشئين، تم توقيع عقد طويل الأمد مع أحمد هاني الجدع، مهاجم فريق الشباب مواليد 2008.

ويعد هاني أحد أبرز المواهب في قطاع الناشئين، وسبق أن تم تصعيده لصفوف الفريق الأول، بتوصية من الراحل القدير إيهاب جلال، في ظل قدراته الفنية المميزة.

وينتهج مجلس الإدارة، بالتنسيق مع قطاع الناشئين والبراعم لسياسة الحفاظ على اللاعبين الواعدين باعتبارهم المستقبل المشرق للنادي.

ووقع اللاعب العقود، في حضور محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين، وولي أمر اللاعب، بالإضافة إلى كابتن محمد فهمي، مدير إداري القطاع.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة حرس الحدود، بالجولة الأولى من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وعاد الاسماعيلي إلى تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس الاثنين، عقب مباراة إنبي، التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره حرس الحدود، يوم 11 ديسمبر الجاري، على استاد برج العرب، في أولى مباريات الفريق ببطولة كأس الرابطة.