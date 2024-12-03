شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يهزم السكة الحديد مودرن بهدف أوتو فى الجولة العاشرة لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الترسانة فوزا غاليا على السكة الحديد مودرن بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت في ختام الجولة العاشرة لدورى المحترفين .

أحرز هدف المباراة الليبيرى أوجستين أوتو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، وأضاع بعدها سعيد أيمن لاعب السكة الحديد ضربة جزاء لفريقه .

بتلك النتيجة رفع الترسانة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد السكة الحديد عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر وتعقد موقفه في المنافسة على الصعود .