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الترسانة يهزم السكة الحديد مودرن بهدف أوتو فى الجولة العاشرة لدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الترسانة فوزا غاليا على السكة الحديد مودرن بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت في ختام الجولة العاشرة لدورى المحترفين .

أحرز هدف المباراة الليبيرى أوجستين أوتو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، وأضاع بعدها سعيد أيمن لاعب السكة الحديد ضربة جزاء لفريقه . 

بتلك النتيجة رفع الترسانة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد السكة الحديد عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر وتعقد موقفه في المنافسة على الصعود .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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