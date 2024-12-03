شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الجياد فى مؤجلات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 43-23 فى إطار مؤجلات الجولة الثامنة من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024-2025 .

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة السابعة ويتبقى لكل فريق 3 مواجهات مؤجلة.

ويوم الجمعة 6 ديسمبر المقبل، يلتقى الزمالك مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقى الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر المقبل.