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الأهلى يهزم الجياد فى مؤجلات دورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 05:59 م
فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره أصحاب الجياد  بنتيجة 43-23 فى إطار مؤجلات الجولة الثامنة من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024-2025 .

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة السابعة ويتبقى لكل فريق 3 مواجهات مؤجلة.

ويوم الجمعة 6 ديسمبر المقبل، يلتقى الزمالك مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقى الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر المقبل.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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