شكرا لقرائتكم خبر عن موقف المثلوثى وناصر ماهر من مباراة الزمالك وإنييمبا النيجيرى والان مع تفاصيل الخبر

يحاول الجهاز الطبي للزمالك تجهيز ناصر ماهر وحمزة المثلوثى للحاق بمباراة إنييمبا النيجيري المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وما زال موقف الثنائي غامضاً من اللحاق بمباراة إنييمبا خاصة أن المثلوثي يعاني من كدمة قوية في القفص الصدري، بينما يشكو ماهر من إجهاد عضلى شديد وشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره انيمبا النيجيري بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية،والتي تقام بنيجيريا.

ويلتقى الزمالك مع نظيره انيمبا النيجيري يوم الأحد 8 ديسمبر الجارى، في تمام السادسة مساء، على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

وفاز الزمالك في أول مباراة بدور المجموعات بـ بطولة الكونفدرالية، بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق، وحصد أول نقاط له في مباريات المجموعة.