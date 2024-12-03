شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: لن نشكو حكم مباراة الزمالك وسنحسم مصير استقالة أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

كشف صابر عيد المتحدث باسم نادي غزل المحلة، عن حقيقة نية مجلس إدارة النادي تقديم شكوى ضد محمود بسيوني حكم مباراة الفريق أمام نادي الزمالك.

وقال عيد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم:" لن نتقدم بشكوى ضد حكم اللقاء، وكرة الطرد في الملعب تراها كرة عادية، حتى حكم اللقاء لم يمنح اللاعب بطاقة صفراء، ولكن تم اتخاذ القرار بعد العودة لتقنية الفيديو".

وتابع المتحدث باسم غزل المحلة:" لم نحتج على الكرة، وحتى لو لم يُطرد لاعبنا لم يكن لاعبو الزمالك سيعترضوا لأن الكرة كانت بين كلا اللاعبين، لكن وفق ما رأيناه في التلفزيون علمنا أنها صعبة وتستحق الطرد".

وأردف صابر عيد عن إمكانية إقناع أحمد عيد بالعدول عن الاستقالة: كل شيء وارد، وقد يستطيع المجلس أن يُقنع أحمد عيد عبد الملك بالعدول عن قراره، ومجلس الإدارة منحه الثقة من البداية ومن وقت صعوده، وأنه سيكون المدير الفني في الدوري الممتاز.

وواصل:" نعمل حاليًا على تدعيمات يناير، وأحمد عيد كان سيطلب لاعبين حال استمراره، وحتى حال جاء مدرب جديد فسيكون له طلبات وسيعمل مجلس الإدارة على تلبيتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عيد:" قرأت صباح اليوم خبر استقالة أحمد عيد عبد الملك، ومجلس الإدارة وجماهير النادي كانت تدعم أحمد عيد، وظروف المباراة كانت صعبة خاصة مع الطرد المبكر".

وأكمل المتحدث باسم غزل المحلة:"مجلس غزل المحلة سيجتمع اليوم لبحث استقالة أحمد عيد عبد الملك، وحتى الآن مجلس الإدارة لم يتخذ أي قرار، وسنناقش أحمد عيد لأن القرار من الممكن أن يكون انفعاليا بعد الخسارة".

واختتم:" حال إصرار أحمد عيد عبد الملك على الاستقالة، سيبحث النادي عن مدير فني جديد، والمجلس سيتناقش أولًا قبل أن يأخذ القرار الذي يصب في مصلحة النادي، والدوري الممتاز صعب جدا خلال الموسم الحالي، ولدينا مباريات قوية بداية من مباراة الاتحاد في الدوري، ومباراة زد في كأس الرابطة، ولذلك فلابد أن تستقر الأمور سريعا".