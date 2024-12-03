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ميزانية نادى الزمالك ..مصروفات وإيرادات كرة القدم.. و بيع وإعارات اللاعبين

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شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية نادى الزمالك ..مصروفات وإيرادات كرة القدم.. و بيع وإعارات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 05:27 م

حصل الخليج 365 على ميزانية نادى الزمالك عن العام المنقضى في الفترة من يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 ، و التي كشفت الكثير من الأرقام و المفاجآت في مختلف القطاعات و الملفات، سواء فيما يخص إيرادات ومصروفات ، و فائض وعجز ، وكذلك قيمة الصفقات التي أبرمها النادي وغيرها من البنود.

إيرادات الزمالك

بلغت إيرادات الزمالك في الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024 578 مليون و 397 الف و 286 جنيه ، مقابل 486 مليون و 7 الاف و 838 جنيه ، منها إيرادات النشاط الاجتماعى، والنشاط الرياضى بخلاف كرة القدم، وكذلك رسوم الاشتراكات و العضويات

إيرادات كرة القدم

وتشمل إيرادات كرة القدم عقود رعاية، واعانات و تبرعات وبيع وعارة لاعبين، ومكافأت بطولات، بالإضافة إلى إيرادات اكاديميات وبيع استمارات و الاتحاد الافريقى، حيث بلغ اجمالى إيرادات الكرة فى الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024  422 مليون و 243 الف و 179 جنيه، وفى الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023   366 مليون و 588 الف و 215 جنيه.

مصروفات الزمالك

في المقابل بلغت المصروفات في النشاط مليار و 41 مليون و 991 اف و 877 جنيه ، مقابل 613 مليون و 594 الف و 125 جنيه عن العام السابق، ووصل فائض العجز في النشاط 463 مليون و 594 الف و 591 جنيه  يضاف لها ايجارات المحلات والفوائد البنكية، و إيرادات متنوعة.
على أن يخصم منها مصروفات عمومية و إدارية، و أملاك و أصول ثابتة وفرق عملة و مخصص قضايا ، وبالتالي يكون فائض العجز العام 847 مليون و 138 الف و 972 جنيه

مصروفات كرة القدم

بلغت مصروفات كرة القدم 742 مليون و961 الف و 464 جنيه في الفترة من يولي 2023 حتى يونو 2024 ، ومن بينها ملف الكرة النسائية فبلغت مصروفاته 136 ألف و 283 جنيه.
ويخصم من المصروفات استهلاك الأصول الأخرى " عقود الشراء" بقيمة 55 مليون و 573 الف و 762 جنيه،مقابل فائض عجز في نشاط كرة القدم 376 مليون و 292 الف و 47 جنيها.

اعارة وبيع اللاعبين

بلغت إيرادات بيع و اعارة اللاعبين 75 مليون و 732 الف و 647 جنيه، في الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024 ، مقابل 205 مليون و 899 الف و 55 جنيه في العام السابق.

قضايا دولية

بلغت مصروفات مصاريف القضايا الدولية بالنادى الى 39 مليون و 428 الف و 8588 جنيه، في العام من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، مقابل 6 مليون و 263 الف و 964 جنيه العام السابق.

وجاءت أبرز بنود الميزانية كالتالى..

68689-القوائم-المالية

القوائم المالية

77657-اصول-النادى
 اصول النادى
82179-جانب-من-الميزظانية
 جانب من الميزانية
82339-مجلة-الزمالك
 مجلة الزمالك
82701-تقربر-المراقبل
 تقربر المراقبل
90634-حساب-الايردات-و-المصروفات
 حساب الايردات و المصروفات
92763-ايرادات-ومصروفات-كرة-القدم
ايرادات ومصروفات كرة القدم
98620-ايرادات-ومصروفات-الكرة
 ايرادات ومصروفات الكرة
151557-تقرير-مراقب-الحسابات
 تقرير مراقب الحسابات

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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