شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية نادى الزمالك ..مصروفات وإيرادات كرة القدم.. و بيع وإعارات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

حصل الخليج 365 على ميزانية نادى الزمالك عن العام المنقضى في الفترة من يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 ، و التي كشفت الكثير من الأرقام و المفاجآت في مختلف القطاعات و الملفات، سواء فيما يخص إيرادات ومصروفات ، و فائض وعجز ، وكذلك قيمة الصفقات التي أبرمها النادي وغيرها من البنود.

إيرادات الزمالك

بلغت إيرادات الزمالك في الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024 578 مليون و 397 الف و 286 جنيه ، مقابل 486 مليون و 7 الاف و 838 جنيه ، منها إيرادات النشاط الاجتماعى، والنشاط الرياضى بخلاف كرة القدم، وكذلك رسوم الاشتراكات و العضويات

إيرادات كرة القدم

وتشمل إيرادات كرة القدم عقود رعاية، واعانات و تبرعات وبيع وعارة لاعبين، ومكافأت بطولات، بالإضافة إلى إيرادات اكاديميات وبيع استمارات و الاتحاد الافريقى، حيث بلغ اجمالى إيرادات الكرة فى الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024 422 مليون و 243 الف و 179 جنيه، وفى الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023 366 مليون و 588 الف و 215 جنيه.

مصروفات الزمالك

في المقابل بلغت المصروفات في النشاط مليار و 41 مليون و 991 اف و 877 جنيه ، مقابل 613 مليون و 594 الف و 125 جنيه عن العام السابق، ووصل فائض العجز في النشاط 463 مليون و 594 الف و 591 جنيه يضاف لها ايجارات المحلات والفوائد البنكية، و إيرادات متنوعة.

على أن يخصم منها مصروفات عمومية و إدارية، و أملاك و أصول ثابتة وفرق عملة و مخصص قضايا ، وبالتالي يكون فائض العجز العام 847 مليون و 138 الف و 972 جنيه

مصروفات كرة القدم

بلغت مصروفات كرة القدم 742 مليون و961 الف و 464 جنيه في الفترة من يولي 2023 حتى يونو 2024 ، ومن بينها ملف الكرة النسائية فبلغت مصروفاته 136 ألف و 283 جنيه.

ويخصم من المصروفات استهلاك الأصول الأخرى " عقود الشراء" بقيمة 55 مليون و 573 الف و 762 جنيه،مقابل فائض عجز في نشاط كرة القدم 376 مليون و 292 الف و 47 جنيها.

اعارة وبيع اللاعبين

بلغت إيرادات بيع و اعارة اللاعبين 75 مليون و 732 الف و 647 جنيه، في الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024 ، مقابل 205 مليون و 899 الف و 55 جنيه في العام السابق.

قضايا دولية

بلغت مصروفات مصاريف القضايا الدولية بالنادى الى 39 مليون و 428 الف و 8588 جنيه، في العام من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، مقابل 6 مليون و 263 الف و 964 جنيه العام السابق.

وجاءت أبرز بنود الميزانية كالتالى..

القوائم المالية



اصول النادى



جانب من الميزانية



مجلة الزمالك



تقربر المراقبل



حساب الايردات و المصروفات



ايرادات ومصروفات كرة القدم



ايرادات ومصروفات الكرة