شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إنبى عن عقد محمد حمدى مع الزمالك: فترات الإصابة خارج نسبة المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد إسماعيل المدير الفني الجديد لنادي إنبي، إن فترة إصابة محمد حمدى لاعب الفريق المعار إلى الزمالك لا تدخل ضمن اتفاق بنود المشاركة.

أضاف محمد إسماعيل في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إن محمد حمدي لاعب مميز، وشارك مع الزمالك قبل تعرضه للإصابة.

تابع المدير الفني الجديد لنادي إنبي:" هناك نسبة مشاركة في عقد محمد حمدي، بالفعل، وفي حال عدم الوصول لها ستكون لنا قيمة مالية مستحقة".

واختتم محمد إسماعيل:" محمد حمدي لعب لفترة قبل إصابته، وفترة الإصابة لا تدخل في الحسبة الخاصة بنسبة المشاركة في المباريات، وأعتقد أنه سيكون له دورًا خلال الفترة المقبلة".