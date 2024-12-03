شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على استمرار رباعى دفاع الأهلى أمام أورلاندو رغم جاهزية داري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد اللهالثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 04:55 م
استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي على إستمرار الرباعى رامى ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ويحيى عطية الله في التشكيل الاساسى لمباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا ، وشارك الرباعى فى مباراة الأهلى والبنك الاهلى الأخيرة بالدوري التي انتهت بالتعادل السلبى.
ويفضل كولر عدم التعجل في عودة المغربى أشرف داري للظهور في دفاع الأهلى رغم تعافيه من الإصابة لمنحه فرصة أطول للتعافى وإستعادة الفورمة الفنية والبدنية.
مباراة الأهلي واورلاندو ستقام في الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.
الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.
وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.
ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.
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محمد يوسف
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