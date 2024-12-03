شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ غدًا الاستعداد لمواجهة دجوليبا المالي بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الاستعداد لمواجهة دجوليبا المالي في إطار مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث سيعود الفريق لخوض تدريباته الجماعية غدًا الأربعاء، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب مواجهة المصرى.

وفاز فريق المصرى البورسعيدى على بيراميدز بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الاثنين، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، دورى "Nile".

وأغلق بيراميدز صفحة الدورى وبدأ الاستعداد لدورى أبطال أفريقيا، حيث تقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على بطل مالي في السادسة من مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر المقبل على استاد 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة مالي، في ثاني جولات دور المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني. وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

يذكر أن بيراميدز يتصدر قمة مجموعته بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى.