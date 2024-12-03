شكرا لقرائتكم خبر عن تامر العناني: لدينا برنامج انتخابي لتطوير كرة اليد ونثق في الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر العناني المرشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة اليد، بقائمة محمد أمين، أنه يثق في الجمعية العمومية للاتحاد وقدرتها على اختيار أفضل البرامج الانتخابية لتطوير اللعبة.

وقال العناني في تصريحات صحفية: قائمة محمد الأمين تحمل برنامج انتخابي لتطوير كرة اليد والوصول بها لأبعد مكان، وهناك خطط وبرنامج تم وضعه ونثق في الجمعية العمومية أنها ستنتخب القائمة بالكامل، وإننا نسعي لاستمرار الإنجازات ومواصله مسيره النجاح.



أضاف: هدفنا خدمة جميع أعضاء الجمعية العمومية وتلبية مطالبهم بما يهدف تطوير اللعبة، ولدينا خطة خاصة للمنتخبات الوطنية، وهدفنا الخروج بها من مجرد التمثيل المشرف إلى حصد الألقاب في البطولات الكبرى.