شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مليون جنيه مصروفات القضايا الدولية فى ميزانية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تضمنت ميزانية نادى الزمالك المقررمناقشتها فى الجمعية العمومية التى ستعقد يوم 10 ديسمبر الجارى ، بمقرالنادى بميت عقبة ، مصروفات القضايا الدولية فى كرة القدم.

وبلغت مصروفات القضايا الدولية بالزمالك 39 مليون و 428 الف و 858 جنيه، في العام من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، مقابل 6 مليون و 263 الف و 964 جنيه العام السابق، أى أن الزيادة أكثر من 33 مليون جنيه عن الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023

ويعقد نادى الزمالك الجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل، ووفقا للإعلان المنشور عن الجمعية العمومية سيتم مناقشة العديد من الملفات الهامة في اجتماع الجمعية العمومية المقبل لنادي الزمالك وجاء أبرزها على النحو التالي:-

الموافقة على إنشاء فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر

اعتماد تحديد قيمة العضوية الجديدة بالمقر الرئيسي وفرع حدائق أكتوبر

النظر في زيادة رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء بواقع 15%

وغيرها من البنود