شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفاعى يعلن تجديد عقده مع نادى الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد رفاعى مدافع الزمالك تجديد عقده مع النادي الأبيض، مؤكداً أن المسيرة مستمرة في بيته الذى تربى فيه.

وكتب رفاعى عبر صفحته على فيسبوك:"الحمد لله هذا من فضل ربي وأن ليس للانسان إلا ما سعي 13 سنه داخل جدران نادي الزمالك والمسيره مكمله بعلن التجديد لبيتي والمكان اللي متربي فيه".

أضاف:" بشكر مجلس الإداره وعلي رأسه حسين لبيب اللي بشكره وليه الفضل علي تجديد الثقه ودعمه ليا وبشكر جمهور الزمالك العظيم والحبيب والمعشوق الأول والداعم دائما وبوعدكم أن ابذل قصاري جهدي ولن ابخل بنقطه عرق من أجل نادي الزمالك ومن أجلكم واكون عند حسن ظنكم والقادم افضل انشاء الله".

في سياق مختلف يكثف مسئولو الزمالك المفاوضات مع نظرائهم بفاركو لضم محمود جهاد إلى الفريق الأبيض خلال يناير، رغم تمسك مسئولى ناديه، ومطالبهم المالية التى يرى الزمالك أنها مبالغ فيها.

ويسعى الزمالك للوصول لحل يرضى جميع الأطراف لإتمام الصفقة في ظل رغبة جوزيه جوميز في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بالزمالك لليوم السابع، إنه حال تمسك فاركو باللاعب سيصرف الأبيض النظر عن ضم اللاعب.

ووافق جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم محمود جهاد مدافع فاركو، لتدعيم خط دفاع القلعة البيضاء فى ظل النقص العددى فى هذا المركز والإصابات التى يتعرض لها اللاعبون بسبب ضغط المباريات.

كما أبدى جوميز جوميز رغبته فى ترشيح محمود جهاد مجدداً لدفاع الزمالك فى الميركاتو الشتوي، خاصة أنه مقتنع بإمكانيات اللاعب بعدما كان على خريطة التعاقدات فى الصيف الماضي ولكن الأمور لم تكتمل حيث يرى الخواجة أنه الحل الأمثل لخطته وسيقدم الإضافة للفريق.



اللاعب احمد رفاعى