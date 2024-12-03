شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي وادي دجلة يتأهلون لربع نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 04:00 م
تأهل ثلاثي وادي دجلة، علي فرج، يوسف إبراهيم، ومازن هشام، إلى الدور ربع النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، التى تقام بنادى هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
وجاءت نتائج الرجال في اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالي:
ـ فوز علي فرج على بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 9-11, 11-5, 11-9.
ـ فوز يوسف إبراهيم على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-5, 11-8, 11-8.
ـ فوز مازن هشام على محمد زكريا بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 10-12, 11-5, 11-6.
وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالى
11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربينى، زينة ميقيوى، روان العربى، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامى، هنا رمضان، أمينة عرفى، ملك خفاجى، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.
9 لاعبين فى منافسات الرجال: على فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.
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