شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي وادي دجلة يتأهلون لربع نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل ثلاثي وادي دجلة، علي فرج، يوسف إبراهيم، ومازن هشام، إلى الدور ربع النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، التى تقام بنادى هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج الرجال في اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

ـ فوز علي فرج على بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 9-11, 11-5, 11-9.

ـ فوز يوسف إبراهيم على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-5, 11-8, 11-8.

ـ فوز مازن هشام على محمد زكريا بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 10-12, 11-5, 11-6.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالى

11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربينى، زينة ميقيوى، روان العربى، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامى، هنا رمضان، أمينة عرفى، ملك خفاجى، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين فى منافسات الرجال: على فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.