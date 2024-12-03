شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل: أتمنى عودة زياد كمال لـ إنبى بعد عدم استفادة الزمالك من ضمه والان مع تفاصيل الخبر

تحدث محمد إسماعيل المدير الفني الجديد لنادي إنبي، عن أداء زياد كمال لاعب الفريق المعار إلى نادي الزمالك، وسبب عدم ظهوره بشكل مميز حتى الآن.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الزمالك ليس قادرًا على الاستفادة من خدمات زياد كمال حتى الآن، وأتمنى عودته لإنبي مرة أخرى.

وتابع المدير الفني الجديد لنادي إنبي: كل الكلام الذي يُقال على زياد كمال وعلى الصفقة هو سبب ابتعاده عن مستواه.

وواصل إسماعيل: ليس من الذكاء أن تسمع ما يحبطك وأن تركز في الهدف الذي تضعه وهو أخبرني أنه مركز جدا وأخبرته أنك أحد لاعبي إنبي ولابد أن يراك جمهور الزمالك بالشكل الذي ينتظره.

واختتم محمد إسماعيل تصريحاته: لكن دائمًا اللاعب لا يكون في مستواه حين يبعد عن المشاركة.