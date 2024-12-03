شكرا لقرائتكم خبر عن 56 مليون جنيه زيادة فى ايرادات كرة القدم بنادى الزمالك... مستند والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادى الزمالك لعقد الجمعية العمومية للنادى، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجارى ، لمناقشة الميزانية و الحساب الختامى للزمالك.

وحصل ”الخليج 365” على نسخة من الميزانية ، المقرر مناقشتها في الجمعية العمومية، والتى تتضمن الإيرادات والمصروفات و فائض العجز " إن وجد" وكذلك مصروفات كرة القدم و الألعاب الأخرى، و غيرها من المصروفات، وذلك بالمقارنة بين العام الماضى والعام السابق له.

وكشفت الميزانية عن وجودو زيادة في ميزانية كرة القدم بالنادى خلال العام مقارنة بالعام السابق له، حيث وصلت إيرادات كرة القدم بالزملك خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024 مايلى .. 422 مليون و 243 الف و 179 جنيها، بينما وصلت العام السابق له في الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023 ، 366 مليون و588 الف و 215 جنيه.

وشملت الإيرادات الساقة عقود رعاية، وإعانات وتبرعات، و بيع واعارة اللاعبين ومكافأت البطولات و المباريات، والاتحاد الافريقى وبيع استمارات وايرادات الاكاديميات.