شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على عودة الشناوى وطاهر وعاشور لتشكيل الاهلى أمام أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي على عودة الثلاثى محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور للتشكيل الاساسى للفريق في مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك مصطفى شوبير أساسياً فى مباراة الأهلى والبنك الاهلى الأخيرة بالدوري التي انتهت بالتعادل السلبى ضمن سياسة التدوير حيث حصل الشناوى على راحة فيما غاب طاهر محمد طاهر عن اللقاء بسبب الإيقاف بينما غاب إمام عاشور تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد اعتراضه على عدم المشاركة في مباراة ستاد أبيدجان بدوري الابطال .

ويرغب كولر فى عودة العناصر الأساسية للتشكيل الاساسى للأهلى لضمان تحقيق الانتصار الثانى في دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي واورلاندو بدوري الأبطال تشغل اهتمام جماهير القلعة الحمراء حيث ينتظر المارد الأحمر مواجهة قوية في بطولة دوري ابطال افريقيا التي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين.

ويلعب الاهلي مع اورلاندو بيراتس في الثالثة من عصر يوم 7 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة في جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وفاز الأهلي على استاد ابيدجان الإيفواري بالقاهرة 4-2 في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي ، كما فاز اورلاندو بيراتس على شباب بلوزداد 2-1 في الجزائر ضمن الجولة ذاتها.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.