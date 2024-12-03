شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت الفرق المصرية في البروفة الأخيرة قبل المنافسات الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الفرق المصرية الأربعة المشاركة في البطولات القارية، الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، والزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية، لخوض منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات خلال الأسبوع المقبل.

س: ما هي مواعيد مباريات الفرق المصرية في المواجهات المقبلة؟ ج:يستعد الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما يلتقي بيراميدز مع دجوليبا المالي في السادسة مساء الأحد المقبل، وذلك ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يواجه المصري نظيره بلاك بولز الموزمبيقي في التاسعة مساء الأحد، بينما يلتقي الزمالك مع أنيمبا النيجيري في السادسة مساء الأحد المقبل أيضاً. س: ماذا فعل الزمالك في الجولة الرابعة بالدوري؟ ج:نجح نادي الزمالك في حصد انتصار كبير على غزل المحلة في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، والبروفة الأخيرة قبل استئناف رحلة المجموعات، برباعية نظيفة، لمصالحة الجماهير عقب السقوط في فخ الهزيمة أمام المصري بالجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية. س: ماذا قدم الأهلي أمام البنك الأهلي؟ ج:واصل النادي الأهلي نتائجه السلبية بالدوري، حيث تعادل سلبياً مع البنك الأهلي في الجولة الرابعة من البطولة المحلية، وذلك عقب تعادله أيضاً في الجولة الثالثة مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق. س: ما هي نتيجة مباراة بيراميدز والمصري؟ ج:استكمل النادي المصري مشوار التألق محلياً وأفريقياً تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، حيث فاز على بيراميدز بهدف نظيف، ليتصدر مسابقة الدوري. س: ما هو ترتيب الفرق المصرية في الدوري قبل الجولة الثانية من المجموعات؟ ج:يحتل النادي الأهلي صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة على ستاد أبيدجان بنتيجة 4-2، كما يتصدر بيراميدز مجموعته برصيد 3 نقاط بعد الفوز على ساجرادا بخمسة أهداف مقابل هدف، وفي الكونفدرالية يتصدر المصري مجموعته برصيد 3 نقاط بعد الفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين، ويحتل الزمالك المركز الثاني في ذات المجموعة بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بنفس النتيجة.