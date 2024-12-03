شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يحصل على راحة شهر ونصف قبل بدء البرنامج التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الطبي بنادي البنك الأهلي، منح أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق، راحة سلبية لمدرة شهر ونصف على الأقل، وذلك بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الترقوة، حيث تم وضع شريحة ومسامير لمعالجة الكسر الذي تعرض له اللاعب، على أن يبدأ بعد ذلك البرنامج التأهيلي.

خضع أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق البنك الأهلي، لعملية جراحية أمس الاثنين، بعد إصابته بكسر في الترقوة، خلال مشاركته مع فريقه أمام الأهلي، بالجولة الرابعة من الدوري، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

إصابة أحمد ياسر ريان

وتعرض أحمد ياسر ريان لإصابة قوية إثر سقوط خاطئ على جانبه، الأمر الذى أدى إلى تعرضه لكسر فى الترقوة، ليغادر ملعب المباراة ويتم نقله إلى المستشفى.

موعد عودة أحمد ياسر ريان

ومن المقرر أن يخضع أحمد ياسر ريان لفترة علاج وتأهيل تصل لمدة 3 أشهر، قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الـ17 في جدول ترتيب المسابقة، وذلك بعدما خاض 4 جولات من عمر المسابقة المحلية.

واستهل البنك الأهلي مشواره في بطولة الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل سلبياً مع فاركو، قبل أن يخسر من بيراميدز بنتيجة 3-1، وأخيراً تعادل سلبياً مع النادي الأهلي.