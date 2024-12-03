شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تطير إلى هونج كونج الخميس للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه بعثة الاسكواش برئاسة آمنة الطرابلسي رئيس اتحاد الاسكواش إلى هونج كونج فجر الخميس المقبل، استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم للفرق التى تقام خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجارى.

ويتواجد لاعبو المنتخب الوطنى فى هونج كونج بالوقت الحالى لخوض منافسات بطولة هونج كونج المفتوحة "الفردية"، بينما تلتحق أمينة عرفى أصغر لاعبات منتخب السيدات، بباقى اللاعبين يوم الخميس المقبل.

حدد الاتحاد الدولى للاسكواش 14 ديسمبر الجارى موعداً لإجراء الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد ونائب الرئيس، وذلك خلال الاجتماع العام السنوى للاتحاد الدولى للعبة على هامش بطولة العالم للفرق.

وكان الاتحاد الدولى للاسكواش أعلن فى وقت سابق إقامة بطولة العالم للفرق للرجال والسيدات للمرة الأولى معا، فى نادى هونج كونج لكرة القدم، لأول مرة فى تاريخ الحدث فى الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر.

وتقام بطولة العالم للفرق كل سنتين منذ عام 1967 (للرجال) و1979 (للسيدات)، ويتم التنافس عليها بين فرق مكونة من 4 لاعبين.

وتحمل مصر، حاليا، اللقبين، حيث فازت نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي ونور الطيب بلقب السيدات في ديسمبر 2022، بينما فاز علي فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان وفاز بلقب الرجال في نيوزيلندا الشهر الماضي.