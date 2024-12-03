شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة "تحذير" إمام عاشور في الأهلي بعد انتهاء الإيقاف والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

حذر مسئولو النادي الأهلي ، إمام عاشور لاعب الفريق من الخروج عن النص خلال الفترة المقبلة وطالبوه بالإلتزام في الملعب وخارجه بعد إنتهاء العقوبة التي تم توقيعها ضده مؤخراً.

وعقد المدير الرياضي للأهلي ، جلسة خاصة مع امام عاشور خلال الساعات الأخيرة طالبه خلالها بالإلتزام في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني والإبتعاد عن السويشيال ميديا وعدم إرتكاب أي أخطاء أو تجاوزات وعدم الدخول في مناوشات مع الزمالك وجماهيره.

وقرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، العفو عن إمام عاشور واصطحابه إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري الأبطال.

وشارك امام عاشور في مران الفريق صباح أمس ، الإثنين، بملعب التتش بعد انتهاء عقوبة إيقافه من قبل الجهاز الفني لعدة أيام وحرمانه من المران مع الفريق الأول بجانب تغريمه مليون جنيه بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة أستاد أبيدجان الثلاثاء الماضي بالقاهرة، فى انطلاق منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الأهلي 4-2.

وجاءت مشاركة إمام عاشور في مران الأمس بعد اعتذار اللاعب للجهاز الفني عما بدر منه وحديثه مع مارسيل كولر الذي وافق على سفر اللاعب إلى جنوب أفريقيا.

وخاض الأهلي صباح أمس تدريبات على ملعب التتش دون راحة بعد التعادل السلبي أمام البنك الأهلي أمس الأول، الأحد، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا غد ، الأربعاء، لخوض مباراة ورلاندو بيراتس المقرر لها عصر السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا.