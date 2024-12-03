شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. لاعبو إنبى أخر من يعلم بإقالة سيد ياسين ورسالة دعم خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجأ لاعبو إنبى بإقالة سيد ياسين من تدريب الفريق خاصة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشعر لاعبو إنبى بالصدمة بعد رحيل سيد ياسين عن تدريب الفريق وبادروا بالاتصال به لمواساته خاصة بعد تحقيقه نتائجة طيبة معهم خلال الأربع مباريات الماضية رغم ضعف الإمكانيات.

ووجه سيد ياسين الشكر للاعبون على اللافتة الطبية،وطالبهم ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبل لوضع الفريق البترولي في مكانته الطبيعية بالجدول.

واتخذ مجلس إدارة نادى إنبى عددًا من القرارات، فيما يخص الجهاز الفني للفريق الأول بتوجيه الشكر لسيد ياسين المدير الفني للفريق.

وقرر مجلس إنبي إسناد مهمة المدير الفني للفريق الأول لمحمد إسماعيل، لما يتمتع به من خبرات كبيرة ستساهم في تطوير الفريق فنيًا وتنظيميًا.

ثانياً : تعيين هاني عبدالله مدربًا عامًا، ورضا فداوي مدربًا عامًا .

ثالثاً : تعيين إبراهيم محمد مديرًا للكرة.

رابعاً : تعيين تامر السيد مديرًا إداريًا للفريق.



وتأتي هذه القرارات ضمن منهجية متكاملة للتدوير الإداري والفني التي يطبقها مجلس الإدارة، بهدف الاستفادة القصوى من الكفاءات الداخلية، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرار النادي في تحقيق خطوات تطويرية ثابتة وترسيخ هويته المميزة.