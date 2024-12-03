شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات تواجه مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هانى أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه الكرة المصرية تحديات كبيرة مع الفترة الانتقالية التي يشهدها اتحاد الكرة، برحيل مجلس وقدوم مجلس جديد، ولكن مع وجود الإرادة والدعم الجماهيري، يمكن تحقيق تقدم ملموس، في حل هذه التحديات من خلال تضافر جهود الجميع، من اتحاد الكرة والأندية واللاعبين والإعلام والجماهير.

وفاز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة المصري بالتزيكة، محملاً بأمانة كبيرة ومسئولية جسيمة في إعادة هيكلة الكرة المصرية وتطويرها، ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهه، إلا أن طموحات الجماهير المصرية كبيرة في عودته لكرة القدم المصرية إلى سابق عهدها.

الخليج 365 يرصد أبرز التحديات التي تواجه مجلس الإدارة الجديد:

عودة الجماهير بالسعة الكاملة للملاعب

تعتبر عودة الجماهير بالسعة الكاملة للملاعب أمراً حيوياً لإعادة الحياة إلى الملاعب المصرية وزيادة الإثارة والحماس في المباريات، كما أنها ستساهم في زيادة الإيرادات المالية للأندية والاتحاد.

تواجه عودة الجماهير بعض التحديات الأمنية واللوجستية، بالإضافة إلى ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الجماهير.

الحلول المقترحة تتضمن التعاون مع الجهات الأمنية لتوفير تأمين مكثف للملاعب، وتطوير البنية التحتية للملاعب وزيادة عدد الكاميرات والمدرجات، وتنظيم حملات توعية للجماهير بأهمية السلوك الرياضي.

توفير موارد مالية للاتحاد

تحتاج الكرة المصرية إلى موارد مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية، ودعم الأندية، وتطوير الحكام، وتنظيم البطولات، ويعاني اتحاد الكرة المصري من نقص في الموارد المالية، مما يؤثر على قدرته على تنفيذ خططه التطويرية.

الحلول المقترحة تتضمن جذب الاستثمارات الخاصة إلى كرة القدم المصرية، وتسويق حقوق البث التليفزيوني للمسابقات المحلية، وتنظيم بطولات ودية للمنتخبات الوطنية لكسب الإيرادات، واستغلال الأصول العقارية التابعة للاتحاد.

إعادة هيكلة اللجان والإدارات

تحتاج اللجان والإدارات داخل اتحاد الكرة إلى إعادة هيكلة لزيادة كفاءتها وفعاليتها، حيث تعاني بعض اللجان من ضعف الكفاءة وتراكم المشاكل.

الحلول المقترحة، تتضمن اختيار كوادر مؤهلة وكفاءة لتولي مسئولية اللجان والإدارات، وتحديث اللوائح والقوانين بما يتناسب مع متطلبات العصر، وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

إصلاح منظومة التحكيم

تمثل منظومة التحكيم عنصر من أهم العناصر التي تؤثر على مستوى المنافسات، وحل المشاكل المتعلقة بالتحكيم أمر ضروري لضمان نزاهة المسابقات، وبالفعل يعاني التحكيم المصري من العديد من المشاكل، مثل الأخطاء التحكيمية المتكررة، والضغوط الجماهيرية والإعلامية.

الحلول المقترحة تتضمن تطوير برامج تدريب الحكام، وتطوير آلية تطبيق تقنية الفيديو المساعد (VAR)، وحماية الحكام من الضغوط، وتطبيق نظام تقييم الحكام بشكل دوري.