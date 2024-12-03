شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يطمئن الجماهير بعد خضوعه لجراحة فى الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

طمأن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق البنك الأهلى، جماهير الكرة المصرية، بعد خضوعه أمس لجراحة عاجلة، عقب تعرضه لكسر بالترقوة، خلال مشاركته مع فريقه أمام الأهلى بالجولة الرابعة من الدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وكتب أحمد ياسر ريان عبر حسابه على اسنتجرام: الحمد لله على كل شىء.



احمد ياسر ريان

خضع أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق البنك الأهلي، لعملية جراحية أمس الاثنين، بعد إصابته بكسر في الترقوة، خلال مشاركته مع فريقه أمام الأهلي، بالجولة الرابعة من الدوري، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

إصابة أحمد ياسر ريان

وتعرض أحمد ياسر ريان لإصابة قوية إثر سقوط خاطئ على جانبه، الأمر الذى أدى إلى تعرضه لكسر فى الترقوة، ليغادر ملعب المباراة ويتم نقله إلى المستشفى.

موعد عودة أحمد ياسر ريان

ومن المقرر أن يخضع أحمد ياسر ريان لفترة علاج وتأهيل تصل لمدة 3 أشهر، قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الـ17 في جدول ترتيب المسابقة، وذلك بعدما خاض 4 جولات من عمر المسابقة المحلية.

واستهل البنك الأهلي مشواره في بطولة الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل سلبياً مع فاركو، قبل أن يخسر من بيراميدز بنتيجة 3-1، وأخيراً تعادل سلبياً مع النادي الأهلي.