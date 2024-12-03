شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: "لايحزنك قولهم "مواساة ربانية حين تنشغل بأقوال البشر والان مع تفاصيل الخبر

نشر محمد صبحى حارس مرمى فريق الزمالك منشورا عبر خاصية القصص بموقع تبادل الصور انستجرام عن المواساة الربانية عندما ينسى الانسان الله.

ونشر صبحى :" فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرن وما يعلنون" مواساة ربانية لقلبك حين ينشغل بالك بقوال بشر، وتنسى أن الله سبحانه معك ويشعر بك.



محمد صبحى

كان محمد صبحى حارس مرمى الزمالك غاب عن مباراة غزل المحلة التي أقيمت بالأمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة.

وعلم ”الخليج 365” أن غياب محمد صبحى بسبب تجدد شكواه من إصابة الظهر مرة أخرى، ليتأكد عدم صحة الأنباء المتداولة عن وجود أزمة بينه وبين عبد الواحد السيد مدير الكرة كما يتردد بسبب السهر.

