شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: فوجئنا باستقالة أحمد عيد ولاعبنا لم يستحق الطرد أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف صابر عيد المتحدث الرسمى لنادى غزل المحلة، كواليس رحيل أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى لفريق غزل المحلة، وتقدمه باستقالته، وذلك عقب الهزيمة أمس أمام الزمالك برباعية نظيفة، فى مباراة الجولة الرابعة من الدورى والتى أقيمت باستاد غزل المحلة.

وقال صابر عيد فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": المباراة تصعبت بعد الطرد فى الدقيقة الأولى، والحكم احتسب ركلة حرة ولم يشهر إنذارا حتى ومن وجهة نظرى الكرة عادية ولا تستحق الطرد، ومع فريق كبير مثل الزمالك أصبحت الأمور ضدنا، والنتيجة ثقيلة جداً على أرضنا وصعبة على جماهيرنا.

وأضاف: فوجئت باستقالة أحمد عيد عبد الملك، لم يتحدث معنا عن الاستقالة بعد المباراة، والمجلس سيجتمع وننظر فى القرار الصحيح.

وواصل: جماهير غزل المحلة لم تتحدث بعد الهزيمة من طلائع الجيش، لكن هزيمة الأمس كانت صعبة ونتيجة كبيرة والجماهير تشعر بالحزن وكذلك مجلس الإدارة.

واختتم: الفريق سيحصل على راحة ليوم أو يومين وسيتخذ مجلس الإدارة قراره خلال تلك الفترة، وإذا كان هناك تغيير سيتم بشكل عاجل قبل الاستعداد لمباريات كأس الرابطة.

وأعلن أحمد عيد عبد الملك الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق غزل المحلة بالتراضي، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق من الزمالك بنتيجة 4 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكتب أحمد عيد، عبر حسابه على فيس بوك: "شكراً جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل.. وشكراً المهندس وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فى القادم إن شاء الله.. عملنا كل اللي في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي، وتعبنا جداً في تكوين فريق جيد، وفي الآخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار ومكانه الطبيعي".

وتابع: "أعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي، وهفضل دايماً داعم لـ نادي غزل المحلة كمحب ومشجع، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع".