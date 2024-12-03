شكرا لقرائتكم خبر عن "تخطيط" الأهلي تناقش ملف مدير الكرة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ، اجتماعاً هاماً الأسبوع المقبل من أجل مناقشة ملف مدير الكرة بالفريق حيث تتجه النية لإعادة فتح هذا الملف بالتنسيق مع رئيس النادي.

وترغب اللجنة في تعيين مدير للكرة من أجل متابعة جميع الملفات الخاصة بالفريق بعيداً عن دور المدير الرياضي (محمد رمضان)، وترى اللجنة أن مهام مدير الكرة تختلف عن مهام المدير الرياضي لاسيما وأن الفترة الأخيرة كشفت عن عدة أزمات تحتاج تواجد منصب مدير الكرة.

وتبحث لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مع رئيس النادي والمدير الرياضي ، الإسماء المُرشحة لمنصب مدير الكرة ومنهم وليد سليمان ومحمد شوقي وعماد النحاس وغيرهم.

ويلعب الأهلي مع اورلاندو بيراتس في الثالثة من عصر يوم 7 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة في جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وفاز الأهلي على استاد ابيدجان الإيفواري بالقاهرة 4-2 في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي ، كما فاز اورلاندو بيراتس على شباب بلوزداد 2-1 في الجزائر ضمن الجولة ذاتها.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.