شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم الفكهانى نائبا لرئيس اتحاد الهوكى وفرحات متحدثا رسميا ورئيسا للمكتب التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة اتحاد الهوكى برئاسة أشرف فرحات تعيين حاتم الفهانى نائبا لرئيس الاتحاد، فيما تم تشكيل المكتب التنفيذى برئاسة فرحات إلى جانب الفكهانى طارق عامر وإيهاب زين العابدين المدير التنفيذى للاتحاد.

كما تم الاتفاق على اختيار أشرف فرحات رئيس الاتحاد متحدثا رسميا للمجلس.

وحسم أشرف فرحات رئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات قادمة فى الانتخابات التى أجريت الأحد قبل الماضى بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة، بالحصول على 7 أصوت مقابل 6 لمنافسه رامى بدر.

وفاز فى العضوية كل من حاتم الفكهانى وطارق عامر ومحمد درويش وتامر محمد حسنى وأحمد نعيم.