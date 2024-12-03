شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ضد الزمالك ..الرباعية الثالثة لجوميز فى قيادة الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

نجح البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك في قيادة الفريق للفوز على غزل المحلة بأربعة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى.

واستطاع جوميز ان يقود الزمالك لتحقيق الفوز برباعية للمرة الثالثة على فرق الدورى، الأولى أمام سيراميكا، والثانية أمام انبى، والأخيرة امام المحلة.

وفاز الزمالك على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة و العشرون من بطولة الدورى، سجل أهداف الزمالك مصطفى شلبى، نبيل عماد دونجا، إبراهيما نداى وزيزو فى الدقائق، 4، 41 ، 89 ، (90+2)، بينما أحرز أهداف سيراميكا النيجيري جون إيبوكا ومواطنه صديق إيجولا فى الدقيقتين 21 ، 72.

وفاز الزمالك على انبى رباعية مقابل هدفين، بالمباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرون، وجاءت أهداف الزمالك بثنائية لناصر منسى فى الدقائق 7 و 14، وسجل يوسف أوباما ثنائية فى الدقائق 59، و64، ثم سجل أحمد أيمن اوفا هدف إنبى فى الدقيقة 66، ثم أضاف محمد النحاس الهدف الثانى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفى مباراة غزل المحلة ضد الزمالك، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.