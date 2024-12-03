شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يحدد 23 ديسمبر موعدا لمؤجلة الأهلى ودرنكة والان مع تفاصيل الخبر

حددت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة يوم 23 ديسمبر الجارى موعدا لمواجهة الأهلى أمام مركز شباب درنكة المؤجلة من الجولة التاسعة بالدورى الممتازو الذى كان من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء .

تأجل لقاء الأهلى مع مركز شباب درنكة بسبب سفر بعثة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى البرازيل، للمشاركة فى بطولة العالم للأندية التى تُقام فى الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجارى.

تشهد المجموعة الأولى لقاءات اليوم بين كلا من ، الترسانة مع إيسترن كومبانى و اسكندرية للبترول مع الزهور ، فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من،اتحاد الشرطة مع هليوبوليس و الزمالك مع المقاولون و بتروجت مع الشمس ، بينما يلتقى مصر للبترول مع ألعاب دمنهور و سبورتنج مع القناة و وادى دجلة مع طلائع الجيش بالمجموعة الثالثة .

أما المجموعة الرابعة فتشهد مواجهات بين كلا من ، الاتحاد السكندرى مع الجزيرة و الصيد مع سموحة ودلفى مع الطيران .