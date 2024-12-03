موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا المالى فى دورى أبطال أفريقيا

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يستعد فريق بيراميدز لخوض تحديا صعبا عندما يواجه دجوليبا المالى فى الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا من أجل الحفاظ على الصدارة.

يتصدر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ترتيب المجموعة الرابعة فى دورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره ساجرادا الأنجولى خوض منافسات الجولة الأولى.

موعد مباراة بيرميدز ودجوليبا المالى

يلتقى فريق بيراميدز فى السادسة مساء الأحد 8 ديسمبر الجارى، مع دجوليبا المالى خارج البلاد، فى الجولة الثانية من دور أبطال أفريقيا التى يشارك فيها الفريق بجوار الأهلى حامل اللقب.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، متفوقا بالأهداف على الترجى التونسى صاحب المركز الثانى، فيما جاء ساجرادا الإثيوبى فى المركز الثالث، وأخيرا فريق دجوليبا فى المركز الرابع.

بيراميدز حقق فوزًا عريضًا على نظيره ساجرادا الأنجولى بنتيجة 5 - 1 فى المباراة التى جمعتهما، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق السماوى أول 3 نقاط فى مشواره بدور المجموعات.

فيما اكتسح فريق الترجي التونسي نظيره نادي دجوليبا المالي بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على الملعب الأولمبي حماد العقربي.