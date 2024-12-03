شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجودو: المدرب جزء أساسى من منظومة النجاح والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو برئاسة محمد مطيع الدورة الانتخابية الجديدة بعقد اجتماع هام مع المديرين الفنيين ورؤساء الاجهزة للأندية والهيئات.

وأقيم الاجتماع أمس بالمركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادي بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو برئاسة محمد مطيع.

وتم خلال الاجتماع عرض خطة العمل في الفترة المقبلة وعودة النشاط المحلي بقوة وسماع مقترحات واراء الحضور لاخذها في الاعتبار في مرحلة الدراسة لتطوير الجودو المصري.

وأوضح مطيع أن المدرب هو جزء اساسي من منظومة النجاح حيث يتكون هرم الرياضة من ثلاثة عناصر متصلة وهي: اللاعب والمدرب والإدارة الرياضية ويجب أن تعمل الإدارة مع المدربين من أجل تحقيق الأفضل للاعبين ومن أجل تطوير المنظومة بشكل كامل سيتم الاهتمام بالثلاث عناصر كل على حدة وقررنا البدء بالمدربين لانهم حلقة الوصل بين اللاعبين والإدارة.

وأضاف مطيع يجب عودة النشاط المحلي بسرعة وقوة والاهتمام ببطولات المناطق فهي أساس نشر اللعبة وزيادة القاعدة وبالتالي رفع مستوى لاعبي المنتخبات.

وقد أعرب الحضور عن سعادتهم وتقديرهم بهذا الاجتماع الهام الذي يعكس اهتمام مجلس الإدارة باراء الجميع والعمل بشفافية تهدف للصالح العام.

ويضم مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو في الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 محمد مطيع رئيسا و7 أعضاء هم: "طارق عز الدين، حسام الدين عوض الله، أحمد عبدالحميد مصطفى، ياسر محروس، إيهاب أبو زيد، محمد سيد أحمد، أحمد المنشاوي".