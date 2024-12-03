شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يفاضل بين ألماني وإنجليزي وفرنسي لإدارة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل هاني أبو ريدة ، الرئيس المحتمل لاتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة، بين 3 خبراء أجانب لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الحسم عقب تولي المجلس المسئولية يوم 10 ديسمبر الجاري .

ويفاضل أبو ريدة بين ألماني وإنجليزي وفرنسي لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، ويعكف حاليا على دراسة السير الذاتية للخبير الجديد ودوره مع الحكام.

وينوى أبو ريدة أيضا استقدام محاضر تحكيمى من الفيفا بشكل دورى لشرح أبرز التعديلات للحكام المصريين وتطوير مستواهم.

وانتهت اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، من فحص الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هانى أبو ريدة.

وأصدرت اللجنة قرارها برفض كل الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتواجد محامى أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح، وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.