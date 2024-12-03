شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع الطلائع والأهلى أمام الجياد فى مؤجلات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره طلائع الجيش اليوم الثلاثاء فى إطار مؤجلات الجولة الثامنة من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024-2025.

بينما تشهد نفس الجولة مواجهة مؤجلة تقام اليوم أيضا بين الأهلى مع أصحاب الجياد.

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة السابعة ويتبقى لكل فريق 3 مواجهات مؤجلة.

ويلتقى الزمالك، يوم الجمعة المقبل، مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقى الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر.