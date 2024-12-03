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الزمالك مع الطلائع والأهلى أمام الجياد فى مؤجلات دورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 08:55 ص

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره طلائع الجيش اليوم الثلاثاء فى إطار مؤجلات الجولة الثامنة من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024-2025.

بينما تشهد نفس الجولة مواجهة مؤجلة تقام اليوم أيضا بين الأهلى مع أصحاب الجياد.

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة السابعة ويتبقى لكل فريق 3 مواجهات مؤجلة.

ويلتقى الزمالك، يوم الجمعة المقبل، مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقى الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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