شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع الطلائع والأهلى أمام الجياد فى مؤجلات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 08:55 ص
يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره طلائع الجيش اليوم الثلاثاء فى إطار مؤجلات الجولة الثامنة من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024-2025.
بينما تشهد نفس الجولة مواجهة مؤجلة تقام اليوم أيضا بين الأهلى مع أصحاب الجياد.
وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة السابعة ويتبقى لكل فريق 3 مواجهات مؤجلة.
ويلتقى الزمالك، يوم الجمعة المقبل، مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقى الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر.
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