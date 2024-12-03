شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى وروان العربى تتأهلان إلى ربع نهائى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائى المصرى نور الشربينى وروان العربى إلى الدور ربع النهائى ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، التى تقام بنادى هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربينى فى دور الـ16 على اليابانية ساتومى واتنبى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-9, 11-7.

كما فازت روان العربى على ليسا أيتيكين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-6, 11-7.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالى

11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربينى، زينة ميقيوى، روان العربى، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامى، هنا رمضان، أمينة عرفى، ملك خفاجى، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين فى منافسات الرجال: على فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.