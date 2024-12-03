شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى وروان العربى تتأهلان إلى ربع نهائى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 08:37 ص
تأهل الثنائى المصرى نور الشربينى وروان العربى إلى الدور ربع النهائى ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، التى تقام بنادى هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
وفازت نور الشربينى فى دور الـ16 على اليابانية ساتومى واتنبى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-9, 11-7.
كما فازت روان العربى على ليسا أيتيكين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-6, 11-7.
وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالى
11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربينى، زينة ميقيوى، روان العربى، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامى، هنا رمضان، أمينة عرفى، ملك خفاجى، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.
9 لاعبين فى منافسات الرجال: على فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.
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