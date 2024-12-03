شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب رد الإنجليزى أوفى إيجاريا على العرض المالى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، رد الإنجليزى أوفى إيجاريا لاعب ليفربول السابق على العرض المالى المقدم إليه للانضمام لصفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يرد اللاعب على مسئولى الزمالك اليوم، سواء بالموافقة على العرض أو المطالبة بزيادته.

وكان الزمالك اتفق مع إيجاريا على الانضمام للفريق لمدة 6 أشهر مقابل 100 ألف دولار، لكن اللاعب طلب مهلة للتفكير في المقابل المالى، على أن يرد على مسئولى النادى اليوم، الثلاثاء، وحال الموافقة على العرض يصل القاهرة خلال أيام لتوقيع العقود.

وأكد مصدر لليوم السابع أن إيجاريا طلب من الزمالك، حال الموافقة على اللعب للفريق، الاتفاق على عقد جديد بعد انتهاء الـ6 أشهر الأولى من عقده، بشروط جديدة.

وكان أوفى ايجاريا خضع للاختبار في الزمالك خلال الشهرين الماضيين إلا أنه رفض اكمال المدرة التي حددها المجلس وهى 10 أيام و اكتفى بالاختبار 48 ساعة فقط، وفشلت الصفقة لعدم رغبته في إكمال الاختبارات.