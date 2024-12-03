شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل ينتظم فى التدريبات الجماعية للبنك الأهلي منتصف ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي ، من الانتهاء من المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة الرباط الصليبي التي كان تعرض لها خلال الموسم الماضي.

وينتظم محمد أبو جبل فى التدريبات الجماعية لفريق البنك الأهلي منتصف ديسمبر الجاري.

وكان البنك الأهلي تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الزمالك، قبل أن يتعادل سلبياً مع فاركو في الجولة الثانية، ثم خسر من بيراميدز في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1، وأخيراً تعادل سلبياً مع الأهلي بالجولة الرابعة.

وقرر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، فرض غرامات مالية على لاعبي الفريق، طبقاً للائحة التي تم وضعها منذ بداية الموسم، وذلك بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الـ 17 في جدول ترتيب المسابقة، وذلك بعدما خاض 4 جولات من عمر المسابقة المحلية.

وتعرض أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي لإصابة قوية إثر سقوط خاطئ على جانبه، الأمر الذي أدى إلى تعرضه لكسر في الترقوة، ليغادر ملعب المباراة ويتم نقله إلى المستشفى.

ومن المقرر أن يخضع أحمد ياسر ريان لفترة علاج وتأهيل تصل لمدة 3 أشهر، قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.