شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار علاء نبيل فى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

استقر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وقائمته على استمرار علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة فى منصبه خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم التنسيق بينه وبين اللجنة الفنية التي سيتم تشكيلها.

وأكد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصرى لكرة القدم أن منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس حقق نجاحا كبيرا بفوزه ببطولة شمال أفريقيا، وهذا إنجاز يستحق الوقوف أمامه، وهو نتيجة مجهود ناس كثيرة على رأسهم عامر حسين الذى دعم المنتخب وتكفل بجميع المعسكرات التي أقيمت في الإسكندرية وقدم كل شيء لهذا الجيل من بطولات دولية ودية".

وأضاف علاء نبيل، "نجحت فى تحقيق 70% من أهدافى مع الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر التي توليت الإشراف عليها، موضحا أن المنتخب الأول ليس ضمن مهام عمله".

وكشف علاء نبيل أنه يشعر بالارتياح بالتعامل مع هانى أبوريدة رئيس الاتحاد القادم ، و أن الأداء والنتائج الحالية لمنتخب مصر تعد الأفضل تحت قيادة حسام حسن والذى يعمل على تقليل أعمار اللاعبين بشكل ناجح جدا".